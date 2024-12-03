СК возбудил дело против воюющего за ВСУ грузинского наемника

Следственный комитет России возбудил дело против гражданина Грузии Лаша Чигдадзе по обвинению в террористическом акте и наемничестве. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В ходе расследования выяснилось, что Чигдадзе длительное время занимается обучением наемников и непосредственно участвует в вооруженном конфликте на территории России в качестве наемника. В сентябре 2024 года он вместе с другими представителями наемнических формирований незаконно пересек границу РФ и вторгся на территорию Курской области.

Чигдадзе и его соратники, действуя совместно с представителями вооруженных формирований Украины, были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами, а также военной техникой. После проникновения на территорию Курской области они преследовали цели устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, совершая преступные действия против мирных жителей.

Следственный комитет предпринимает меры по установлению местонахождения Чигдадзе и его соучастников.

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