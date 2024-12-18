В США считают, что администрация Байдена не успеет помочь Украине

Администрация действующего президента США Джо Байдена не успеет потратить все оставшиеся $5,6 миллиарда средств, которые были выделены конгрессом на поставки оружия и другой военной помощи Украине. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

«Администрация Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, которые конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине», — говорится в публикации.

В материале также утверждается, что избранный президент США Дональд Трамп может и не закончить начатые при Байдене поставки помощи, это может быть связано с желанием нового хозяина Белого дома как можно скорее завершить конфликт, утверждает NYT.

Также газета писала, что ряд американских конгрессменов, которые состоят в Республиканской партии США и до этого активно выступали за помощь Украине, изменили свою позицию после победы Трампа на выборах. NYT утверждает, что подобное изменение приоритетов могло быть связано с попыткой соответствовать позициям самого Трампа.

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