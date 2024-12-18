Польша привела в оперативную готовность свою систему ПВО

Система противовоздушной и противоракетной обороны «Висла», разработанная Польшей, достигла предварительной оперативной готовности. Об этом сообщает Polskie Radio («Польское радио»).

Отмечается, что 19 декабря в полдень доклад по этому поводу получит вице-премьер, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Это произойдет на территории ракетной части в Сохачеве во время военных учений, в которых будут задействованы пусковые установки Patriot, входящие в состав системы «Висла».

Предварительной оперативной готовности достигли две батареи пусковых установок Patriot. Эти установки были закуплены Польшей у США и в течение нескольких лет поставлялись ракетным частям республики. Контракт стоимостью несколько десятков миллиардов злотых был подписан в 2018 году.

В начале декабря Косиняк-Камыш заявлял, что западные системы противовоздушной обороны, размещенные на территории страны, не будут защищать небо Украины, поскольку они защищают исключительно воздушное пространство стран НАТО.

Ранее Польша подняла самолеты в воздух из-за ударов России по Украине.