Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша привела в оперативную готовность свою систему ПВО

Polskie Radio: Польша привела в оперативную готовность систему ПВО «Висла»

close
Global Look Press

Система противовоздушной и противоракетной обороны «Висла», разработанная Польшей, достигла предварительной оперативной готовности. Об этом сообщает Polskie Radio («Польское радио»).

Отмечается, что 19 декабря в полдень доклад по этому поводу получит вице-премьер, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Это произойдет на территории ракетной части в Сохачеве во время военных учений, в которых будут задействованы пусковые установки Patriot, входящие в состав системы «Висла».

Предварительной оперативной готовности достигли две батареи пусковых установок Patriot. Эти установки были закуплены Польшей у США и в течение нескольких лет поставлялись ракетным частям республики. Контракт стоимостью несколько десятков миллиардов злотых был подписан в 2018 году.

В начале декабря Косиняк-Камыш заявлял, что западные системы противовоздушной обороны, размещенные на территории страны, не будут защищать небо Украины, поскольку они защищают исключительно воздушное пространство стран НАТО.

Ранее Польша подняла самолеты в воздух из-за ударов России по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами