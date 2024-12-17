В поселке Глушково Курской области пенсионер оказался по горло в земле после удара ВСУ по его огороду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соседа мужчины.

По словам мужчины, пенсионер копал картофель в своем огороде, когда туда прилетел снаряд ВСУ.

«Деда, который там жил <...> зарыло по горло. Хорошо, собака стала откапывать и гавкать. Солдаты мимо шли, пошли посмотреть, кто лает», — поделился сосед.

Он уточнил, что в огороде пенсионера образовалась огромная воронка после прилета. Мужчина выжил, его вывезли с приграничной территории области.

До этого издание The Economist со ссылкой на рассказы украинских военных сообщало, что Вооруженные силы Украины в Курской области перешли к оборонительным действиям, и ситуация становится все более мрачной.

Проблемы начались после того, как в конце сентября Киев решил заменить свои элитные части на менее опытные, что, по мнению источника, стало ошибкой. В результате российские силы начали наступление как на восточном, так и на западном фланге.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.