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На Украине задержали подозреваемых в шпионаже за F-16

СБУ задержала 12 человек по подозрению в шпионаже на военных аэродромах

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 12 человек, которые подозреваются в шпионаже на военных аэродромах, где базируются истребители F-16. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Часть из них — дезертиры, самовольно покинувшие подразделения ВСУ, — говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанными оказались жители Запорожья, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. Они подозреваются в изучении огневых позиций украинской системы противовоздушной обороны и попытке обнаружения предполагаемых мест секретных аэродромов.

Задержанных обвинили в госизмене и несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении украинских войск. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Накануне СБУ сообщила о задержании двух украинских подростков по подозрению в подрыве взрывных устройств возле двух районных отделов полиции в Харькове. Правоохранители установили, что фигуранты действовали отдельно друг от друга и каждый выполнял свое задание, но по инструкции одного куратора.

Ранее на Украине ученого заподозрили в работе над улучшением дронов для РФ.

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