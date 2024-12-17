На Украине задержали подозреваемых в шпионаже за F-16

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 12 человек, которые подозреваются в шпионаже на военных аэродромах, где базируются истребители F-16. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Часть из них — дезертиры, самовольно покинувшие подразделения ВСУ, — говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанными оказались жители Запорожья, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. Они подозреваются в изучении огневых позиций украинской системы противовоздушной обороны и попытке обнаружения предполагаемых мест секретных аэродромов.

Задержанных обвинили в госизмене и несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении украинских войск. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Накануне СБУ сообщила о задержании двух украинских подростков по подозрению в подрыве взрывных устройств возле двух районных отделов полиции в Харькове. Правоохранители установили, что фигуранты действовали отдельно друг от друга и каждый выполнял свое задание, но по инструкции одного куратора.

Ранее на Украине ученого заподозрили в работе над улучшением дронов для РФ.