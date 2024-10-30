Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине ученого заподозрили в работе над улучшением дронов для РФ

СБУ: ученого из Харькова задержали по подозрению в работе над БПЛА для РФ

close
СБУ

Ученого-механика из Харькова задержали по подозрению в работе над усовершенствованием дронов типа «Шахед», которые якобы применяют российские военные. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В заявлении уточняется, что под стражей оказался 72-летний мужчина. По версии следствия, он работал на РФ и по ее заказу разрабатывал чертежи для модернизации двигателей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, генеральному директору одного из российских машиностроительных заводов, производящего оборудование для дронов. Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией в РФ, занимающейся созданием беспилотников типа «Шахед», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что Вооруженные силы РФ якобы используют БПЛА типа «Шахед» под видом дронов с названием «Герань-2».

Из публикации следует, что задержанный ученый маскировал свои чертежи под научные работы по беспилотным летательным аппаратам. Более того, житель Харькова привлек к работе своего бывшего студента, который в настоящее время находится на российской территории.

В результате мужчину задержали, изъяв у него компьютерную технику и носители информации. Стражи порядка сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. Теперь гражданину грозят до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее на Украине начали отлавливать блогеров, которые публиковали данные о перемещении войск.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами