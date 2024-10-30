На Украине ученого заподозрили в работе над улучшением дронов для РФ

Ученого-механика из Харькова задержали по подозрению в работе над усовершенствованием дронов типа «Шахед», которые якобы применяют российские военные. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В заявлении уточняется, что под стражей оказался 72-летний мужчина. По версии следствия, он работал на РФ и по ее заказу разрабатывал чертежи для модернизации двигателей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, генеральному директору одного из российских машиностроительных заводов, производящего оборудование для дронов. Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией в РФ, занимающейся созданием беспилотников типа «Шахед», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что Вооруженные силы РФ якобы используют БПЛА типа «Шахед» под видом дронов с названием «Герань-2».

Из публикации следует, что задержанный ученый маскировал свои чертежи под научные работы по беспилотным летательным аппаратам. Более того, житель Харькова привлек к работе своего бывшего студента, который в настоящее время находится на российской территории.

В результате мужчину задержали, изъяв у него компьютерную технику и носители информации. Стражи порядка сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. Теперь гражданину грозят до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее на Украине начали отлавливать блогеров, которые публиковали данные о перемещении войск.