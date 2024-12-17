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Тела начальника войск РХБЗ и его помощника вывезли с места взрыва

ТАСС: тела генерала Кириллова и его помощника вывезли с места взрыва в Москве

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Максим Блинов/РИА Новости

Тела начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и его помощника, которые скончались в результате взрыва, вывезли на место происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тела Игоря Кириллова и его помощника вывезены с места взрыва, они будут доставлены в морг», — сказал источник.

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, Кириллов знал, что за ним началась охота. Глава региона уверен, что будут приняты все меры, чтобы раскрыть это преступление.

Ранее медики раскрыли подробности гибели начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника.

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