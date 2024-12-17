Депутат призвал военных к ответу на убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Депутат Госдумы Андрей Красов заявил в разговоре с «Лентой.ру», что российские военные должны ответить на убийство главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова.

«В память о достойном гражданине нашего Отечества, о настоящем патриоте военнослужащие России, участвующие в конфликте, должны выполнять все стоящие перед ними боевые задачи должным образом, добиваясь успехов», — сказал Красов, подчеркнув, что это будет лучший ответ на совершенный террористический акт.

По словам депутата, российским силовым ведомствам нужно разобраться с вопросом о том, кто именно стоял за убийством Кириллова, и сделать так, чтобы оно не осталось безнаказанным.

Начальник войск РХБЗ погиб утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве при взрыве. Его смерть подтвердили в Следственном комитете России. По данным ведомства, самодельное взрывное устройство (СВУ) заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова.

Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о выжившем при взрыве у дома главы РХБЗ Кириллова.