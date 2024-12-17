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Минобороны назвало суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

За прошедшие сутки украинская армия потеряла до 260 бойцов в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

«За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, российские военные уничтожили три бронированные машины, пусковую установку системы залпового огня хорватского производства, а также гаубицы и средства радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла свыше 41 тыс. военнослужащих, 242 танка и 182 боевые машины пехоты.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать мирных жителей Курской области.

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