Москва и Киев договорились о взаимной отправке посылок с теплыми вещами и письмами для попавших в плен российских и украинских военнослужащих. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

Во вторник, 17 декабря, в международном мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция с участием омбудсмена.

«Сегодня мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами, с письмами от родных», — отметила Москалькова, отвечая на соответствующий вопрос.

Также в ходе пресс-конференции был представлен доклад о нападениях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей в донецком городе Селидово. Отчет подготовили члены Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в нежелании возвращать домой более 600 военных ВСУ, которые уже год находятся в плену у российских войск. По словам дипломата, глава государства «безапелляционно отверг» соответствующее предложение Москвы.

Ранее в Курской области в плен попал душевнобольной украинский солдат.