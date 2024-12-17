Кадыров показал кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Серебрянском лесничестве

Бойцы спецназа «Ахмат» поразили позиции украинской армии на краснолиманском направлении. Видео удара показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, на территории Серебрянского лесничества были обнаружены блиндажи Вооруженных сил Украины. Глава Чечни подчеркнул, что для уничтожения этих позиций были использованы беспилотники. Он также отметил, что для выполнения таких задач были привлечены квалифицированные операторы.

«Блиндажи вместе с находящимся внутри личным составом <...> благополучно разобраны», — заявил он.

До этого Кадыров заявил, что в ответ на атаку трех беспилотников украинской армии на Грозный воздушно-космические силы РФ нанесли удары по объектам в Харькове. По его словам, в ходе атаки российской армии было уничтожено порядка 200 солдат ВСУ.

Он добавил, что российская армия нанесла точечный удар «Искандером», согласно собранным данным разведки, по бойцам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Ранее Кадыров поручил не брать в плен солдат ВСУ после атаки БПЛА по Чечне.