ВС РФ испытывают наземный дрон «Депеша» в зоне СВО

В зоне спецоперации на Украине проходит испытание роботизированная наземная платформа «Депеша», сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«Многофункциональная роботизированная платформа проходит всесторонние испытания, в том числе в зоне проведения специальной военной операции», — поделились в холдинге.

Как отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, «Депешу» можно использовать для доставки боеприпасов и грузов на поле боя, ведения разведки, а также для огневой поддержки. Он добавил, что главная цель разработчиков платформы — это сохранение жизни бойцов.

«Депеша» может доставлять грузы весом до 100 килограммов на дальность до трех километров. Наземный дрон характеризуется высокой проходимостью, малыми габаритами, весом и запасом хода более 20 километров. Устройство может развивать скорость до 15 км/ч, время автономной работы составляет до 4 часов при температуре воздуха от -20°C до +50°C.

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