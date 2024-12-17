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Пострадавший от ВСУ направит жалобу в комитет ООН по правам человека

Раненный ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в Комитет ООН по правам человека

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Shutterstock

Раненный украинскими военными житель Дзержинска направит жалобу в Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта «Верум» Иван Копыл.

У жителя Дзержинска была взята подпись на индивидуальное сообщение в эту инстанцию, в которой, как надеются правозащитники, жалоба будет рассмотрена, будут приняты необходимые меры против Украины, а пострадавший получит какую-то компенсацию, рассказал Копыл.

По его словам, ранее жалобы подобного рода отправлялись в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) примерно с той же самой аргументацией. Однако до сих пор в Комитет ООН по правам человека по делам, связанным с конфликтом на Украине, таких обращений не направляли.

Копыл уточнил, что этим обращением можно будет проверить, как в ООН отреагируют и можно ли будет в будущем защищать права жителей Донбасса в этой организации.

Комитет ООН по правам человека будет рассматривать жалобу до года. Если она будет признана приемлемой, то решение также будет вынесено в течение года, добавил юрист.

Ранее в МИД отреагировали на отказ ЕСПЧ рассмотреть иск России против Украины.

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