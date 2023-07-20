В МИД отреагировали на отказ ЕСПЧ рассмотреть иск России против Украины

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отказав в рассмотрении иска Российской Федерации против Украины, показал двойные стандарты, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что это подтверждает правильность выхода из Совета Европы.

18 июля сообщалось, что Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российской стороны против Украины по делу о крушении MH17 в связи с тем, что Российская Федерация якобы не заинтересована в рассмотрении иска.

В ЕСПЧ подчеркнули, что в последний раз Россия передавала суду запрашиваемые документы 19 апреля 2022 года.

До этого на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ, Дмитрий Полянский, заявил, что достоверное расследование катастрофы рейса MH17 над Донбассом так и не было проведено.

Полянский напомнил, что Россия также стояла у истоков принятия резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, которая требует проведения полного, тщательного и независимого международного расследования.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.