Фигуранты дела о поставке некачественного питания для МО пытались скрыть преступления

Фигуранты уголовного дела о поставках некачественных сухих пайков для нужд министерства обороны России пытались скрыть следы преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы Басманного суда Москвы.

Отмечается, что в связи с этим фактом суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания «обвиняемой Смирновой Э.А. на испрашиваемый период».

В апреле Басманный суд Москвы арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову, которые работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было основано в 1944 году в Липецкой области. Оно производит сухие пайки и консервы для Минобороны РФ.

В июле арестовали бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, отвечавшего в ведомстве за материально-техническое обеспечение. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

Согласно данным расследования, в армию поставлялись некачественные продукты по завышенной цене; говядина заменялась курятиной или свининой, а энергетическая ценность пайков занижалась. Экспертиза подтвердила, что сухпайки не соответствуют требованиям и не могут быть использованы.

Ранее сообщалось, что Минобороны потеряло 1,3 млрд рублей из-за некачественных сухпайков.