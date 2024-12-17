В Госдуме призвали совершенствовать вооруженные силы и быть готовыми к конфликту с НАТО

России необходимо совершенствовать вооруженные силы и поддерживать боеготовность для подготовки к конфликту с Североатлантическим альянсом. Об этом депутат Госдумы Андрей Колесник заявил «Ленте.ру».

Парламентарий напомнил, что блок НАТО всегда был враждебен России, и поэтому сейчас, как и раньше, следует готовиться к конфликту с ним, принимать меры по совершенствованию армии, наращиванию ее мощи и поддержанию боеготовности.

Колесник подчеркнул, что важное значение имеет профилактика возможного столкновения. Российская пропаганда должна демонстрировать Североатлантическому альянсу, к чему может привести конфликт с Россией.

При этом депутат отметил возможность нормализации отношений с НАТО. Москва никогда не отказывалась от мирных инициатив.

16 декабря глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ведомство работает над тем, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту с НАТО.

Ранее Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях.