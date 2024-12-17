Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали совершенствовать вооруженные силы и быть готовыми к конфликту с НАТО

Депутат Колесник: необходимо укреплять армию и быть готовыми к конфликту с НАТО

close
Константин Морозов/РИА Новости

России необходимо совершенствовать вооруженные силы и поддерживать боеготовность для подготовки к конфликту с Североатлантическим альянсом. Об этом депутат Госдумы Андрей Колесник заявил «Ленте.ру».

Парламентарий напомнил, что блок НАТО всегда был враждебен России, и поэтому сейчас, как и раньше, следует готовиться к конфликту с ним, принимать меры по совершенствованию армии, наращиванию ее мощи и поддержанию боеготовности.

Колесник подчеркнул, что важное значение имеет профилактика возможного столкновения. Российская пропаганда должна демонстрировать Североатлантическому альянсу, к чему может привести конфликт с Россией.

При этом депутат отметил возможность нормализации отношений с НАТО. Москва никогда не отказывалась от мирных инициатив.

16 декабря глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ведомство работает над тем, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту с НАТО.

Ранее Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами