За сутки украинские войска потеряли до 540 солдат в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо личного состава, вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли танк, две боевые машины пехоты, американский бронетранспортер Stryker, а также 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Всего с начала вторжения в Курскую область украинская армия потеряла свыше 41,4 тыс. военнослужащих, 242 танка, 182 БМП и сотни единиц другой техники.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно, что ВСУ используют тероборону под Курском в качестве приманки для российских военных.