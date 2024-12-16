США и Британия нанесли совместный удар по объектам хуситов в Хадже

США и Великобритания нанесли удар по йеменской провинции Хаджа, которую контролирует мятежное движение хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

«Соединенные Штаты и Великобритания возобновили атаки на провинцию Хаджа на севере Йемена, поскольку йеменские силы продолжают морские операции против связанных с Израилем судов в Красном море», — говорится в публикации.

По данным телеканала, силы коалиции нанесли авиаудар по населенному пункту Бухейс в районе Миди, который находится на берегу Красного моря.

Источники телеканала Al Arabiya отметили, что удары были нанесены по военным объектам хуситов. Информация о последствиях удара не приводится.

9 декабря гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга сообщала, что израильское военно-политическое руководство рассматривает возможность нанесения нового удара по Йемену, который будет мощнее предыдущих. Сообщалось, что целью нового удара являются участники йеменского движения «Ансар Аллах», которые продолжают обстреливать территорию еврейского государства.

На фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября прошлого года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.