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В Британии заявили, что тактика России на поле боя не зависит от инаугурации Трампа

Меркурис: тактика России в ходе СВО не зависит от инаугурации Трампа

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российская стратегия в ходе специальной военной операции (СВО) не зависит от внешнеполитических факторов, включая вступление Дональда Трампа в должность нового президента США. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Существует мнение, что россияне ускоряют свои наступления, стремясь захватить как можно больше территорий до того, как Дональд Трамп начнет свои полномочия 20 января, и что их действия якобы соответствуют политическому календарю. <…> Однако я не считаю, что россияне действуют по какому-либо графику, кроме своих собственных военных планов, разработанных Генеральным штабом», — отметил он.

Трамп, выступая в понедельник в своей резиденции Мар-а-Лаго, заявил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт в Украине, и отметил, что «небольшой прогресс» уже достигнут. Он отметил, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.

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