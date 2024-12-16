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Хуситы атаковали военную цель в Тель-Авиве

Хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве

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Ammar Awad/Reuters

Хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Йеменские вооруженные силы нанесли удар по военной цели израильского врага в районе оккупированной Яффы (Тель-Авив. — «Газета.Ru)» баллистической гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», — сообщается в его заявлении.

10 декабря Сариа заявил, что мятежники атаковали израильский город Ашкелон и район Яффо в Тель-Авиве с использованием беспилотников.

До этого хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» нанесли три удара по территории Израиля за 48 часов.

С октября 2023 года, когда Израиль начал операцию против ХАМАС в ответ на атаки палестинского движения, хуситы стали обстреливать суда в Красном море и нападать на Израиль. Авианалеты против хуситов осуществляли и ВВС Израиля.

Ранее арсенал хуситов вызвал шок в Пентагоне.

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