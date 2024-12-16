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Раненым бойцам СВО станет проще получить протезы

Раненые военные в 2025 году смогут получить протезы вблизи мест жительства

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Пресс-служба «Единой России»

Раненые участники специальной военной операции смогут получать протезы вблизи мест жительства в 2025 году. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.

«Со следующего года изменится система оказания медицинской помощи участникам СВО, получившим тяжелые ранения, которые привели к ампутации конечностей», — сказал он.

Как отметил Белоусов, будет осуществлен переход на новые современные стандарты медицинского обслуживания. Военнослужащие смогут получить необходимые протезы недалеко от места жительства.

16 декабря в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, прошло расширенное заседание коллегии Минобороны. Помимо Белоусова, в нем принял участие президент России Владимир Путин.

Белоусов в ходе выступления также поручил принять меры для устойчивости поставок вооружений. Он отметил, что принятие подзаконных актов о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, и потребовал принять их до конца года.

Ранее сообщалось, что военные РФ разработают систему интеграции данных на тактическом уровне.

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