Белоусов поручил принять меры для устойчивости поставок вооружений

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии МО поручил ведомству принять меры для обеспечения устойчивости поставок вооружения и боеприпасов в 2025 и 2026 годах. Видео с его выступлением опубликовано пресс-службой Кремля.

Он отметил, что принятие подзаконных актов о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, и потребовал принять их до конца года.

По словам министра, срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет.

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, проходит расширенное заседание коллегии Минобороны. В нем принимают участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Белоусов поручил навести порядок в имущественном комплексе Минобороны.