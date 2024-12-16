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Белоусов заявил, что число участников военной ипотеки увеличится в ближайшие три года

Белоусов: за 3 года число участников военной ипотеки составит 800 тыс. военных

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Александр Казаков/РИА Новости

Число участников накопительно-ипотечной системы в ближайшие три года составит 800 тыс. военных. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства, трансляция выступления велась на официальном сайте Кремля.

«За ближайшие 3 года число участников накопительно-ипотечной системы вырастет более чем в 2 раза — до 800 тысяч военнослужащих», — заявил он.

По словам Белоусова, необходимо следить за обеспеченностью финансовыми ресурсами и своевременными выплатами. Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить возможности приобретения положенной жилплощади.

В ходе этого же обращения Белоусов заявил, что совместно с ФСБ создана специальная комиссия для оценки качества поставляемой в войска экипировки. По его словам, в данной области большое количество единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ценам и локализации производства. В связи с этим создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий.

Ранее Белоусов поручил навести порядок в имущественном комплексе Минобороны.

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