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Белоусов сообщил о создании спецкомиссии для контроля качества экипировки совместно с ФСБ

Белоусов: совместно с ФСБ создана спецкомиссия для контроля качества экипировки

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Министерство обороны РФ

Совместно с ФСБ создана специальная комиссия для оценки качества поставляемой в войска экипировки. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии МО, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Он отметил, что в данной области большое количество единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ценам и локализации производства. В связи с этим создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий.

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, проходит расширенное заседание коллегии Минобороны. В нем принимают участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Белоусов поручил навести порядок в имущественном комплексе Минобороны.

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