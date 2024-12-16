Путин заявил, что у расходов на оборону есть предел

Россия не может до бесконечности увеличивать расходы на повышение обороноспособности, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что расходы на оборону выросли до 6,3%.

«Раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем», — подчеркнул Путин.

Он объяснил это тем, что развиваться должны все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства, в том числе экономика, социальная сфера, наука, образование, здравоохранение.

В ходе заседания президент также рассказал, что РФ создала более современные и мощные ударные комплексы, чем те, что сейчас есть у США. По словам российского лидера, к современным системам относятся гиперзвуковые комплексы, а также ракеты «Циркон» и «Калибр». Кроме того, Путин добавил, что новейший комплекс «Орешник» хорошо себя зарекомендовал, поскольку его мощность сопоставима с применением ядерного оружия.

Ранее Путин заявил о переломе на поле боя в ходе СВО.