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Фигурант дела о некачественных сухпайках для армии не признал вину в суде

Фигурант дела о некачественных сухпайках для армии Ковалевич не признал вину

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Обвиняемый в деле о некачественных армейских сухпайках Валерий Ковалевич не признал вину. Об этом сообщает ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения.

«Ковалевич не признает вину в инкриминируемом преступлении. Однако обоснованность его обвинения подтверждается показаниями свидетелей, экспертными заключениями и другими материалами дела», — заявил следователь.

Он добавил, что, находясь на свободе, Ковалевич может скрыться от следствия или уничтожить улики.

В конце октября сообщалось, что ущерб в размере 1,3 млрд рублей, нанесенный поставками некачественного питания для российских военнослужащих со стороны руководства Грязинского пищевого комбината (ГПК), до сих пор не возмещен.

Согласно материалам дела, с 2022 по 2023 год комбинат поставил в армию более 9 млн единиц сухих пайков ненадлежащего качества. Топ-менеджеры компании Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова под видом заключения государственных контрактов на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны РФ присвоили денежные средства ведомства на общую сумму не менее 1,3 млрд рублей.

Ранее Минобороны РФ показало обновленные сухпайки для военных.

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