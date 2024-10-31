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Обвиняемые по делу о сухпайках для ВС РФ не возместили ущерб

РИА: ущерб в ₽1,3 млрд по делу о некачественном питании для армии не возмещается

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breakermaximus/Shutterstock/FOTODOM

Ущерб в размере 1,3 млрд рублей, нанесенный поставками некачественного питания для российских военнослужащих со стороны руководства Грязинского пищевого комбината (ГПК), до сих пор не возмещен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно материалам дела, с 2022 по 2023 год комбинат поставил в армию более 9 млн единиц сухих пайков ненадлежащего качества. Топ-менеджеры компании Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова под видом заключения государственных контрактов на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны РФ присвоили денежные средства ведомства на общую сумму не менее 1,3 млрд рублей.

В конце сентября стало известно, что Грязинский пищевой комбинат больше не работает и не принимает заказы.

Ранее в деле о сухпайках для российских войск появилась сделка со следствием.

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