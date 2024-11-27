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В МИД РФ отказались обсуждать размещение ракет средней и меньшей дальности

Захарова: необходимости обсуждать детали размещения РСМД Россией сейчас нет

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В настоящее время российская сторона не планирует обсуждать детали потенциального размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на аналогичные действия США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На данном этапе просто нет необходимости высказывать детальное рассуждение по поводу того, как и где Россия могла бы развернуть наземные ракеты меньшей и средней дальности», — сказала дипломат.

По ее словам, главное сейчас — это то, что оппонентам России, которые начали развертывать РСМД в разных регионах мира, был послан четкий сигнал.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. В ответ Россия также вышла из договора.

20 февраля того же года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства ядерного сдерживания, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении (то есть США).

25 ноября 2024 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может разместить РСМД в Азии.

Ранее Путин назвал возможные цели для «Орешника» на Западе.

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