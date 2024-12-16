В РФ изменят подход к складированию военных грузов с учетом «воздействий противника»

В России необходимо создать эшелонированную сеть складов с военными грузами, заявил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии Минобороны. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля.

По словам Белоусова, с учетом «воздействий противника» нужно пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики.

«На смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов», — подчеркнул он.

Министр добавил, что с появлением такой сети изменится система логистики и способы доставки военных грузов.

Белоусов также потребовал в первоочередном порядке обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости средств поражения противника. На сегодняшний день, добавил он, ликвидированы места открытого хранения ГСМ, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы и налажена система взаимодействия с ПВО.

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Ранее Белоусов поручил навести порядок в имущественном комплексе Минобороны.