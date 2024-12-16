Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал отвечать на вопрос о судьбе военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Курской области.

«Этот вопрос к Минобороны», — сказал представитель Кремля, комментируя утверждения украинской военной разведки о якобы гибели военных из КНДР в Курской области.

13 декабря военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что спецназ КНДР принял участие в столкновении в селе Плехово, расположенном в Суджанском районе Курской области. По его данным, бойцы за два часа захватили контроль над населенным пунктом, вытеснив подразделения Вооруженных сил Украины.

В этот же день военкор Юрий Котенок сообщил, что бойцы северокорейского спецназа в ходе сражений в Курской области не будут брать пленных. При этом журналист решил не раскрывать, откуда у него появились соответствующие данные.

Ранее политолог рассказал о выгоде для КНДР от боев в Курской области.