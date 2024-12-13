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Стало известно об отказе бойцов спецназа КНДР брать пленных под Курском

Военкор Котенок: бойцы спецназа КНДР не будут брать пленных в Курской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы северокорейского спецназа в ходе сражений в Курской области не будут брать пленных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.

Журналист решил не раскрывать, откуда у него появились соответствующие данные. Он лишь написал, что в его распоряжении имеется «некоторая информация» по этому поводу.

«Пленных не было. Не будут брать и в дальнейшем», — отметил Котенок.

Военный корреспондент пояснил, что первая фраза об отсутствии пленных относится к боям за населенный пункт Плехово в Курской области. По словам журналиста, тогда представители спецназа КНДР также не брали никого в плен.

При этом никаких официальных подтверждений или опровержений по поводу участия бойцов северокорейского спецназа в сражениях на территории Курской области до сих пор не поступало.

9 декабря Telegram-канал WarGonzo написал, что российские военные зачистили Плехово от украинских солдат и взяли населенный пункт под свой контроль. Задачу выполнили члены подразделений «Курских витязей» и «Арбата», а также 22-й гвардейской бригады и 30-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ.

Ранее военный корреспондент Владимир Романов заявил об участии бойцов спецназа КНДР в сражениях за Плехово.

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