Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны показало, как ВС РФ отбили высадку ВСУ в дельте Днепра

МО РФ показало видео уничтожения пехоты ВСУ на лодке в дельте Днепра

Минобороны показало видео, на котором российские военные поражают бойцов ВСУ, пытавшихся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах судно движется по реке. Также показано, как работает расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Демонстрируются несколько выстрелов с закрытой огневой позиции, а также попадание снарядов по группе украинских военнослужащих на берегу.

Как отметили в Министерстве обороны, украинские пехотинцы были уничтожены при попытке высадки с плавсредства и выхода на берег.

До этого группировка «Запад» Вооруженных сил РФ заняла более выгодные рубежи и отразила 19 контратак украинских военных за неделю. По данным российского военного ведомства, в результате этого Вооруженные силы Украины потеряли до 3 400 солдат, лишились трех танков и 19 боевых бронированных машин.

Накануне командир спецотряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские солдаты подбили танк Abrams на территории Курской области.

Ранее Минобороны показало видео поражения бронетранспортера ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами