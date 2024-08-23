Минобороны показало, как ВС РФ отбили высадку ВСУ в дельте Днепра

Минобороны показало видео, на котором российские военные поражают бойцов ВСУ, пытавшихся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах судно движется по реке. Также показано, как работает расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Демонстрируются несколько выстрелов с закрытой огневой позиции, а также попадание снарядов по группе украинских военнослужащих на берегу.

Как отметили в Министерстве обороны, украинские пехотинцы были уничтожены при попытке высадки с плавсредства и выхода на берег.

До этого группировка «Запад» Вооруженных сил РФ заняла более выгодные рубежи и отразила 19 контратак украинских военных за неделю. По данным российского военного ведомства, в результате этого Вооруженные силы Украины потеряли до 3 400 солдат, лишились трех танков и 19 боевых бронированных машин.

Накануне командир спецотряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские солдаты подбили танк Abrams на территории Курской области.

Ранее Минобороны показало видео поражения бронетранспортера ВСУ.