Росгвардейцы уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в Курской области

Операторы беспилотников Росгвардии уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаруженный на территории Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Росгвардии, украинская техника была обнаружена в ходе воздушной разведки местности. Она двигалась в районе активных боевых действий, уточнили в ведомстве.

«Бойцы спецназа Росгвардии не стали отказываться от возможности нарушить логистику противника и при помощи дрона-камикадзе нанесли огневое поражение транспортному средству», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время выполнения задачи оператор беспилотника столкнулся с сильным противодействием средств радиоэлектронной борьбы. Однако это не помешало ему ударить по украинской технике.

14 декабря подразделения Росгвардии и Минобороны ликвидировали более 30 военнослужащих ВСУ в Курской области. Помимо этого, российские войска, применив FPV-дроны, танк и артиллерию, уничтожили три опорных пункта и два расчета автоматических гранатометов.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении украинского аэродрома дронов «Баба-Яга».