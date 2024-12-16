В Брянской области сбили третий за утро беспилотник ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, никто в результате атаки не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

За час до этого Богомаз сообщал, что над областью сбили два украинских беспилотника. Оперативные и экстренные службы работают на местах падения обломков дронов.

Накануне Богомаз сообщал, как житель села Курковичи получил осколочные ранения после атаки украинского дрона. По словам губернатора, медики доставили мужчину в районную больницу, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский беспилотник сбросил взрывчатку на Горловку в ДНР.