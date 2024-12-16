В двух регионах Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Черкассы в Черкасской области Украины, в центральной части страны. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным издания «Общественное. Новости», взрыв произошел неподалеку от города.

Также взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины.

Местные власти взрывы пока не комментировали.

Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Накануне сообщалось, что одна из железнодорожных станций, расположенных в подконтрольной украинским властям части Херсонской области, получила повреждения в результате атаки.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки по РФ с использованием ракет ATACMS.