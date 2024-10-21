Снайперы Росгвардии уничтожили украинский дрон «Баба-яга» в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга» в Курской области. Видео с моментом ликвидации опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе отметили, что украинский дрон обнаружил снайпер во время выполнения боевой задачи в темное время суток.

Гексакоптер «Баба-Яга» считается одним из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении ВСУ. При этом в ведомстве обратили внимание, что такие дроны достаточно шумные, что, безусловно, играет на руку российским силовикам и военным. В итоге коптер удалось обнаружить задолго до его приближения к позициям, сообщил боец спецназа.

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 114 беспилотников самолетного типа ВСУ — 43 беспилотника уничтожили над территорией Курской области. Еще 27 аппаратов сбили над Липецкой область. Над территорией Орловской области ночью ликвидировали 18 дронов. Также над Нижегородской областью сбили восемь беспилотников, семь — над территорией Белгородской области, шесть — над Брянской областью, и один — над территорией Московской области.

Ранее конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что в России проведут испытания системы пеленгации беспилотников ВСУ «Т1-ам», которая работает через сотовую связь.