В Германии выступили против отправки армии на Украину

Жители Германии выступают против отправки солдат ФРГ на Украину в качестве миротворцев, стало известно по данным опроса Civey. Об этом сообщает портал t-online.

В публикации подчеркивается, что в Восточной Германии против идеи отправления солдат высказались 67% опрошенных, в Западной — 49% респондентов.

В Восточной Германии поддержали отправку войск 25% граждан, в Западной 37%.

Большинство за инициативу среди политических групп высказались представители «Зеленых» — 75%.

14 декабря председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер назвал глупыми заявления об отправке немецких миротворцев на Украину.

Фабер возмутился, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сначала, не спрашивая, завела разговор о бундесвере для Газы. Теперь она упомянула бундесвер для Украины, тоже не спросив.

Его поддержал глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который также заявил, что рассуждения об отправке немецких войск на Украину являются безрассудными.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможную отправку немецких войск на Украину.