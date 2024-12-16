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В МВД назвали сумму хищений экс-замглавы департамента Минобороны

МВД: экс-замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экс-заместитель руководителя департамента военного имущества министерства обороны РФ причастен к хищению более 600 млн рублей, которые выделены на инфраструктурный проект. Об этом ТАСС заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко.

По его словам, МВД и ФСБ совместно задокументировали хищение свыше 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, которое совершил заместитель директора департамента военного имущества Минобороны при участии руководителей ряда коммерческих организаций.

ТАСС напомнил, что 27 октября прошлого года Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова по подозрению в мошенничестве. Тогда же в рамках данного дела арестовали бизнесмена Дмитрия Левченко.

15 декабря сообщалось, что бывший начальник управления проблемных активов Главного управления обустройства войск Николай Грачев, который проходит фигурантом уголовного дела о хищении имущества Минобороны в Балашихе и Москве, два года участвовал в следственных действиях.

Ранее СК завершил расследование незаконной вырубки леса на территории Минобороны.

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