Вашингтон передал Киеву не менее 847 ракет Patriot

Пентагон передал Киеву не менее 847 модернизированных зенитных управляемых ракет Patriot на общую сумму $3,26 млрд. Об этом, проанализировав бюджетные отчеты министерства обороны США, сообщает РИА Новости.

Точное количество переданных Украине ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) официально не сообщалось, однако можно прояснить ситуацию, изучив бюджетные отчеты Пентагона.

Так, в 2023 году общий бюджет на закупку ракет MSE возрос с первоначальных $1,037 млрд до $2,47 млрд за счет дополнительного финансирования в размере $1,442 млрд. Это позволило закупить 375 дополнительных ракет MSE.

В этом году бюджет увеличился до $3,03 млрд, что позволило приобрести еще 472 ракеты. Всего в 2023-2024 годах дополнительное финансирование составило $3,26 млрд, что в общей сложности позволило закупить 847 ракет MSE.

28 ноября министерство обороны Нидерландов сообщило о поставке Украине трех установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее Вашингтон отказался от создания ракет нового поколения для Patriot.