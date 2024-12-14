Медведев усомнился, что 2025 год будет простым

Предстоящий 2025 год вряд ли будет простым, однако Россия рассчитывает на победу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

«Следующий год вряд ли будет очень простым», — заявил он.

По словам Медведева, российская сторона вступает в новый год с очень хорошими результатами. Он добавил, что страна рассчитывает на самое главное, чего хочет народ. Медведев подчеркнул, что страна хочет победы.

В ходе этого же выступления Медведев заявил, что уходящий 2024 год стал для россиян «временем трудных испытаний». Он указал на обстрелы приграничных российских регионов, в результате которых страдают мирные жители.

14 декабря в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

Ранее Медведев перечислил союзников и друзей России.