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Медведев усомнился, что 2025 год будет простым

Медведев: 2025 год вряд ли будет простым, но РФ рассчитывает на победу

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Предстоящий 2025 год вряд ли будет простым, однако Россия рассчитывает на победу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

«Следующий год вряд ли будет очень простым», — заявил он.

По словам Медведева, российская сторона вступает в новый год с очень хорошими результатами. Он добавил, что страна рассчитывает на самое главное, чего хочет народ. Медведев подчеркнул, что страна хочет победы.

В ходе этого же выступления Медведев заявил, что уходящий 2024 год стал для россиян «временем трудных испытаний». Он указал на обстрелы приграничных российских регионов, в результате которых страдают мирные жители.

14 декабря в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

Ранее Медведев перечислил союзников и друзей России.

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