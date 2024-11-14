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На Украине заявили о скорой разработке проекта демобилизации

Рада: проект демобилизации во время боевых действий разработают до 18 декабря

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Министерство обороны Украины обещает представить законопроект о демобилизации военнослужащих в условиях боевых действий до 18 декабря. Об этом сообщил секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Парламентарий не раскрыл детали механизмов демобилизации, которые предложит министерство.

Костенко уточнил, что комитет официально запрашивал у министерства обороны разработку законопроекта, который определит порядок и условия увольнения некоторых категорий военных во время военного положения. В ответ на запрос было сказано, что в соответствии с графиком минобороны проект будет готов к установленному парламентом сроку — до 18 декабря 2024 года.

До этого в Киеве прошел митинг с требованием демобилизовать военнослужащих Вооруженных сил Украины. В акции участвовали женщины и дети. Они требовали определить четкие сроки службы военных. Толпа выкрикивала фразы о том, что военнослужащие — это не рабы. На площади собрались более тысячи человек, они держали в руках плакаты с призывами организовать обмен пленными, мимо проезжающие автомобили сигналили в поддержку собравшихся.

Ранее на Украине исключили возвращение солдат ВСУ домой по демобилизации.

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