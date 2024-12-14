Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в различных районах Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР), а также отразила две контратаки. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 540 солдат.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад Вооруженных сил Украины в районах Лозовой, Загрызово Харьковской области, Надии в ЛНР, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества», — проинформировало министерство.

Кроме того, ВС России отразили две контратаки подразделений ВСУ. В результате этого Украина лишилась двух бронетранспортеров, четырех пикапов, 155 мм САУ Braveheart и 155 мм гаубицы FH-70 британского производства, 155 мм гаубицы М198, 155 мм гаубицы М777 и 105 мм орудия М119 американского производства.

Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на Харьковском направлении.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.