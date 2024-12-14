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Средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью средства ПВО пять дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 09.10 до 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 37 беспилотников на территории России. По 12 беспилотников были уничтожены над Курской областью и Кубанью, семь дронов были сбиты над территорией Брянской области, пять — над Орловской, еще один беспилотник был уничтожен над Азовским морем.

13 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли город Шебекино. По словам главы региона, в результате ударов оказались повреждены окна, фасады и заборы трех жилых домов. Кроме того, в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят заменить беспилотниками дальнобойные ракеты Запада.

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