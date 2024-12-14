Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 150 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Krab и «Акация» в зоне действия группировки российских войск «Восток». Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Российские войска нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Времевка и Сухие Ялы Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы украинской армии.

Помимо военнослужащих, ВСУ потеряли на этом направлении две боевые бронированные машины, три автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30.

Также Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО, в результате их действий армия Украины потеряла до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 122-мм гаубицу Д-30.

Ранее ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны.