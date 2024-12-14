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ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

Марочко: ВСУ под Волчанском применили БПЛА, не подверженные средствам РЭБ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские войска, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, стали применять беспилотники, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«К сожалению, у противника мощная группировка БПЛА. На этом направлении уже отмечены беспилотники, которые не подвержены воздействию средств РЭБ. По сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», — отметил Марочко.

Военный эксперт добавил, что за минувшие сутки российским военнослужащим удалось занять в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают «серьезное, ожесточенное сопротивление». По его словам, на этом участке фронта в данный момент происходят позиционные бои.

«Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои», — заключил собеседник агентства.

До этого Марочко заявил, что ВС России, продвигаясь в Часовом Яре в ДНР, частично выбили подразделения ВСУ из Часовярского огнеупорного комбината.

Ранее отставной полковник спрогнозировал скорую потерю пяти городов для ВСУ.

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