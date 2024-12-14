Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе ВСУ

Подразделения российской группировки войск «Днепр» уничтожили порядка 35 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, военные ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны украинской армии возле населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, по данным Минобороны, ВСУ в ходе боя потеряли три автомобиля.

До этого сообщалось, что в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы. Подробности инцидента неизвестны. На территории Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

12 декабря стало известно, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Херсонской области. Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Михайловка и Никольское. Отмечается также, что за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 37 вражеских беспилотников, а также ракету HIMARS.

Ранее глава Херсонской области оценил значение успешного испытания «Орешника».