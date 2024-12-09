Глава Херсонской области оценил значение успешного испытания «Орешника»

Успешное испытание нового ракетного комплекса «Орешник» было четким посланием от России кураторам Киева. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, цели испытания были достигнуты. Кураторам Украины показали, что Россия может применять такую силу для возмездия и упреждения.

«Был конкретно послан четкий месседж, чтобы увидели и принимали решение, нужно ли против силы идти другой силой или не нужно. Поэтому цель была достигнута», — заключил он.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, средства ПВО не спасают от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Японии заявили, что «Орешник» нельзя перехватить имеющимися у Украины средствами ПРО.