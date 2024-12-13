Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска обстреляли город Шебекино.

По словам главы региона, в результате ударов оказались повреждены окна, фасады и заборы трех жилых домов. Кроме того, в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате без света частично остались Шебекино, а также села Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково.

Утром 13 декабря Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 13 дронов над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, из них пять — в Курской области, четыре — в Белгородской, три — в Ростовской и один — над Липецкой областью.

В ночь на 11 декабря атаке со стороны Вооруженных сил Украины подвергся Таганрог. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Кроме того, сгорели 14 транспортных средств. Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что из-за обстрела вышла из строя местная котельная — в 27 многоквартирных жилых домах произошли перебои с теплоснабжением.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят заменить беспилотниками дальнобойные ракеты Запада.