Болгария разрешила военным обучать украинцев в других странах

Совет министров Болгарии разрешил военнослужащим национальных вооруженных сил участвовать в операциях НАТО по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и обучения на территории других стран. Об этом сообщает телеканал Bulgaria ON AIR.

В постановлении совета министров отмечается, что, принимая такое решение, Болгария демонстрирует свою приверженность поддержке Украины, а также «готовность отстаивать евроатлантические ценности и проявлять союзную солидарность к общим усилиям по поддержке мира и безопасности в мире».

До этого командир механизированной роты 47-й бригады украинских войск Николай Мельник заявлял, что у армии его страны есть проблемы с обучением подразделений из-за дефицита топлива для военных машин.

В июле министр обороны технического правительства Болгарии Атанас Запрянов заявил, что страна завершает формирование очередного пакета помощи Украине, и в него могут войти боеприпасы и оборудование, которые оказались излишними для национальной армии.

Ранее посольство Украины осудило премьера Болгарии за слова о мирных переговорах.