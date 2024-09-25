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Стало известно, когда Болгария примет учения НАТО по реагированию на ЧС

Болгария в 2025 году примет гражданские учения НАТО по реагированию на ЧС

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Johanna Geron/Reuters

Болгария в сентябре 2025 года примет 20-е по счету гражданские учения Североатлантического альянса по реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом говорится в заявлении НАТО.

«Эти учения являются одними из крупнейших и самых сложных в мире учебных мероприятий по реагированию на стихийные бедствия и управлению сложными чрезвычайными ситуациями», — говорится в документе.

Из заявления альянса также следует, что грядущие учения объединят союзников и партнеров, а также другие международные организации.

Как ожидается, в ходе учебных мероприятий участникам предстоит столкнуться со сценариями, которые включают в себя различные стихийные, а также промышленные катастрофы. Кроме того, будет отработано реагирование на различные гибридные угрозы и другие сложные чрезвычайные ситуации.

В заявлении альянса также указано, что участники учений среди прочего смогут проверить процедуры, связанные с координацией различных видов деятельности и логистической поддержкой. Также в НАТО указали, что грядущие учения являются «одними из крупнейших и сложных» подобных мероприятий в мире.

Ранее в МИД РФ отреагировали на учения НАТО в Финляндии у российских границ.

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